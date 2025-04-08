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В Південній Кореї оголосили дату виборів президента

Фото: в Південній Кореї оголосили дату виборів президента (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Південна Корея визначилась з датою майбутніх виборів президента. Офіційно голосування призначили на 3 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Уряд має намір призначити 3 червня днем 21-х президентських виборів", - заявив під час засідання уряду виконувач обов'язків президента Хан Дак Су. 

Як розповідає Reuters, наразі відомо, що боротись за посаду президента будуть: 

  • міністр праці Кім Мун Су, який подав у відставку й вже офіційно оголосив про намір балотуватись; 
  • депутат Ан Чхоль Су, який перший підтримав імпічмент президента Юн Сок Йоля. Він пообіцяв забезпечити країні економічне зростання, а також нові рушії в питанні штучного інтелекту, щоб протистояти торгівельній політиці США; 

Також серед кандидатів може бути лідер ліберальної Демократичної партії Лі Чже Мен, який у 2022-му програв Юну з мінімальним відривом. Сьогодні він стикається з власними юридичними проблемами, але очікується, що піде у відставку з посади лідера партії та оголосив про свою кандидатуру вже цього тижня. 

Справа президента Південної Кореї

У грудні 2024-го Йоль оголосив у країні воєнний стан, щоб спробувати усунути від домінування в парламенті опозиційні політсили, зокрема Демократичну партію. Попри те, що режим тривав протягом близько шести годин, він став початком політичної кризи у Південній Кореї. Після цього проти Юна було порушено кримінальну справу. Також його відсторонили від посади президента. Вже у грудні контрольована опозицією Національна асамблея оголосила йому імпічмент.

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Південна Корея