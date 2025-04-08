В Південній Кореї оголосили дату виборів президента

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Також серед кандидатів може бути лідер ліберальної Демократичної партії Лі Чже Мен , який у 2022-му програв Юну з мінімальним відривом. Сьогодні він стикається з власними юридичними проблемами, але очікується, що піде у відставку з посади лідера партії та оголосив про свою кандидатуру вже цього тижня.

Як розповідає Reuters, наразі відомо, що боротись за посаду президента будуть:

Справа президента Південної Кореї

У грудні 2024-го Йоль оголосив у країні воєнний стан, щоб спробувати усунути від домінування в парламенті опозиційні політсили, зокрема Демократичну партію. Попри те, що режим тривав протягом близько шести годин, він став початком політичної кризи у Південній Кореї. Після цього проти Юна було порушено кримінальну справу. Також його відсторонили від посади президента. Вже у грудні контрольована опозицією Національна асамблея оголосила йому імпічмент.

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