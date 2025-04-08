В Южной Корее объявили дату выборов президента

Также среди кандидатов может быть лидер либеральной Демократической партии Ли Чжэ Мэн , который в 2022-м проиграл Юну с минимальным отрывом. Сегодня он сталкивается с собственными юридическими проблемами, но ожидается, что он уйдет в отставку с поста лидера партии и объявил о своей кандидатуре уже на этой неделе.

Как рассказывает Reuters, пока известно, что бороться за пост президента будут:

Дело президента Южной Кореи

В декабре 2024-го Йоль объявил в стране военное положение, чтобы попытаться устранить от доминирования в парламенте оппозиционные политсилы, в частности Демократическую партию. Несмотря на то, что режим длился в течение около шести часов, он стал началом политического кризиса в Южной Корее. После этого против Юна было возбуждено уголовное дело. Также он был отстранен от должности президента. Уже в декабре контролируемая оппозицией Национальная ассамблея объявила ему импичмент.

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