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У Південній Кореї обрали нового президента: що про нього відомо

Вівторок 03 червня 2025 22:55
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У Південній Кореї обрали нового президента: що про нього відомо Фото: Ли Чже Мьон (flickr by World Economic Forum)
Автор: Іван Носальський

У Південній Кореї завершують підрахунок голосів на президентських виборах. Уже відомо, що переміг опозиціонер Лі Чже Мьон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Як пише видання, за результатами підрахунку 95% голосів, Лі з ліберальної "Демократичної партії", за прогнозами, переміг із 48,83% голосів проти 42,03% у його суперника з консервативної "Народної партії влади" (НПВ) Кім Мун Су.

"Я виконаю свою місію зі створення світу, в якому буде відновлено демократію, а народ поважатимуть як суверена в демократичній республіці, живучи у співпраці один з одним", - сказав Лі Чже Мьон під час виступу в Сеулі.

Своєю чергою головний суперник Лі Чже Мьона на виборах Кім Мун Су вже визнав свою поразку на пресконференції в штаб-квартирі своєї партії, заявивши, що "смиренно приймає вибір народу" і вітає Лі з обранням.

Що відомо про Лі Чже Мьона

Лі Чже Мьон - південнокорейський політик, представник Демократичної партії. Раніше Лі обіймав посади мера міста Соннам і губернатора провінції Кенгідо, а також брав участь у президентських перегонах 2022 року, де поступився своєму опоненту.

Народився 1964 року в небагатій сім'ї, здобув юридичну освіту і почав кар'єру як адвокат, спеціалізуючись на справах соціального спрямування. У політиці зробив ставку на реформи соціальної політики та посилення ролі держави у вирішенні економічних проблем.

Лі також виступає за більш збалансований зовнішньополітичний курс і підтримує відновлення діалогу з КНДР.

Варто зауважити, що вибори президента в Південній Кореї були позачерговими. Їх призначили після того, як колишньому президенту Юн Сок Елю оголосили імпічмент, оскільки він на емоціях оголосив у країні воєнний стан.

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