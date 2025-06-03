В Южной Корее избрали нового президента: что о нем известно
В Южной Корее завершают подсчет голосов на президентских выборах. Уже известно, что победил оппозиционер Ли Чжэ Мен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Как пишет издание, по результатам подсчета 95% голосов, Ли из либеральной "Демократической партии", по прогнозам, победил с 48,83% голосов против 42,03% у его соперника из консервативной "Народной партии власти" (НПВ) Ким Мун Су.
"Я выполню свою миссию по созданию мира, в котором будет восстановлена демократия, а народ будет уважаться как суверен в демократической республике, живя в сотрудничестве друг с другом", - сказал Ли Чжэ Мен во время выступления в Сеуле.
В свою очередь главный соперник Ли Чжэ Мена на выборах Ким Мун Су уже признал свое поражение на прессконференции в штаб-квартире своей партии, заявив, что "смиренно принимает выбор народа" и поздравляет Ли с избранием.
Что известно о Ли Чжэ Мене
Ли Чжэ Мен - южнокорейский политик, представитель Демократической партии. Ранее Ли занимал должности мэра города Соннам и губернатора провинции Кенгидо, а также участвовал в президентской гонке 2022 года, где уступил своему оппоненту.
Родился в 1964 году в небогатой семье, получил юридическое образование и начал карьеру как адвокат, специализируясь на делах социальной направленности. В политике сделал ставку на реформы социальной политики и усиление роли государства в решении экономических проблем.
Ли также выступает за более сбалансированный внешнеполитический курс и поддерживает возобновление диалога с КНДР.
Стоит заметить, что выборы президента в Южной Корее были внеочередными. Их назначили после того, как бывшему президенту Юн Сок Елю объявили импичмент, поскольку он на эмоциях объявил в стране военное положение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.