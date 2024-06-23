У Південній Кореї назвали умову скасування будь-яких обмежень щодо допомоги Україні

Що цьому передувало

Раніше Південна Корея заявила, що перегляне свою позицію щодо відмови від постачання зброї Україні після того, як глава Кремля Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який зобов’язує один одного співпрацювати в галузі оборони та військових технологій.

Відтоді Путін попередив, що надання Сеулом зброї Україні буде "дуже великою помилкою". При цьому в Сеулі вважають, що не тільки Південна Корея, але й Росія повинні докласти зусиль для поліпшення двосторонніх відносин.

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