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У Південній Кореї назвали умову скасування будь-яких обмежень щодо допомоги Україні

Фото: у Південній Кореї зробили нову заяву про допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Південна Корея не буде нічим зв'язана щодо допомоги Україні, якщо Росія надасть Північній Кореї високоточну зброю.

Про це заявив начальник управління нацбезпеки адміністрації президента Південної Кореї Чан Хо Чжин, пише РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За його словами, 

 

Що цьому передувало

Раніше Південна Корея заявила, що перегляне свою позицію щодо відмови від постачання зброї Україні після того, як глава Кремля Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який зобов’язує один одного співпрацювати в галузі оборони та військових технологій.

Відтоді Путін попередив, що надання Сеулом зброї Україні буде "дуже великою помилкою". При цьому в Сеулі вважають, що не тільки Південна Корея, але й Росія повинні докласти зусиль для поліпшення двосторонніх відносин.

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Російська ФедераціяПівденна КореяПівнічна Корея