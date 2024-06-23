В Южной Корее назвали условие отмены любых ограничений по помощи Украине

По его словам, решение Сеула о предоставлении оружия Украине зависит от того, как будет развиваться военное сотрудничество России с Северной Кореей.

"Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что сделает Россия. Останется ли для нас линия, если Россия передаст высокоточное оружие Северной Корее?" - сказал он.

Чиновник также отметил, что если россияне хотят восстановить и продвинуть корейско-российские отношения вперед, то "российская сторона должна хорошо подумать".