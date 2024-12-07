У Південній Кореї масштабний протест із вимогою відставки президента

Як пише видання, спікер Національної асамблеї У Вон Сік не став закривати голосування і залишив його відкритим після того, як законодавці від правлячої Партії народної влади (ПНП) залишили пленарне засідання, щоб проголосувати на пропозицію про імпічмент Юн Сок Йолю, який цього тижня оголосив воєнний стан в країні.

В результаті, за імпічмент проголосували всі 192 депутати від опозиції і лише три депутати від ПНП. При цьому спікер збору та опозиційні депутати вимагають, щоб члени правлячої ПНП повернулися і все ж таки проголосували. Щоб рішення було ухвалено, необхідно набрати 200 голосів із можливих 300.

На тлі повідомлення про те, що бойкот депутатів від ПНП може зірвати голосування через відсутність кворуму, натовп людей, які зібралися біля будівлі парламенту, сколихнувся від люті.

Люди вишикувалися в колони і попрямували до стін будівлі, щоб оточити її знак протесту, закликаючи законодавців проголосувати за імпічмент президенту. Деякі з них рушили до бічних воріт комплексу на тлі чуток про те, що депутати від правлячої партії можуть залишити парламент саме звідти.

Видання пише, що загалом біля будівлі Національної асамблеї зібралися сотні тисяч людей, заповнивши вулиці райони. Деякі з протестувальників намагалися перелізти через стіну будівлі парламенту і поліцейські барикади, але їх все ж відмовили інші люди, які закликали до "мирного" мітингу.