В Южной Корее масштабный протест с требованием отставки президента

Как пишет издание, спикер Национальной ассамблеи У Вон Сик не стал закрывать голосование и оставил его открытым после того, как законодатели от правящей Партии народной власти (ПНП) покинули пленарное заседание, чтобы проголосовать по предложению об импичменте Юн Сок Елю, который на этой неделе объявил военное положение в стране.

По итогу, за импичмент проголосовали все 192 депутата от оппозиции и только три депутата от ПНП. При этом спикер собрания и оппозиционные депутаты требуют, чтобы члены правящей ПНП вернулись и все же проголосовали. Чтобы решение было принято, необходимо набрать 200 голосов из возможных 300.

На фоне известия о том, что бойкот депутатов от ПНП может сорвать голосование из-за отсутствия кворума, толпа людей, собравшихся у здания парламента, всколыхнулась от ярости.

Люди выстроились в колонны и направились к стенам здания, чтобы окружить его взнак протеста, призывая законодателей проголосовать за импичмент президенту. Некоторые из них двинулись к боковым воротам комплекса на фоне слухов о том, что депутаты от правящей партии могут покинуть парламент именно оттуда.

Издание пишет, что в общей сложности у здания Национальной ассамблеи собрались сотни тысяч людей, заполнив улицы районы. Некоторые из протестующих пытались перелезть через стену здания парламента и полицейские баррикады, но их все же отговорили другие люди, которые призвали к "мирному" митингу.