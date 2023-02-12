У Південній Кореї хочуть створити "ракету-вбивцю артилерії великої дальності", - ЗМІ

У Південній Кореї планують ухвалити базовий план вже наступного місяця щодо розробки нової вдосконаленої керованої ракети. Мова йде про таку, яка буде здатна вражати північнокорейські артилерійські установки великої дальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

За інформацією видання, ракета має стати оновленою версією корейської тактичної ракети класу "земля-поверхня" (KTSSM), яку називають "вбивцею артилерії великої дальності".

У той час як вже існуюча система KTSSM працює на стаціонарній платформі, передбачається, що нова ракета буде запускатися на мобільній пусковій установці, що підвищить її маневреність і міцність.

Так, якщо KTSSM має радіус дії 180 кілометрів при калібрі 400 міліметрів, очікується, що модернізована ​​версія ракети буде більшою з довшим радіусом дії - близько 300 км.

Нагадаємо, що минулого року Північна Корея активізувала свої власні демонстрації зброї, які включали серію ракетних і артилерійських пусків, які вона назвала так званою "імітацією ядерних ударів по цілях у Південній Кореї та США".

Додамо, натомість в Південній Кореї заявили, що навіть розглядають можливість розміщення на своїй території чи виготовлення ядерної зброї для стримування КНДР.

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