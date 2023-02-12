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В Южной Корее хотят создать "ракету-убийцу артиллерии большой дальности", - СМИ

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Сеул, Воскресенье 12 февраля 2023 14:24
В Южной Корее хотят создать "ракету-убийцу артиллерии большой дальности", - СМИ Фото: в Южной Корее хотят создать "ракету-убийцу артиллерии большой дальности" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Южной Корее планируют принять базовый план уже в следующем месяце по разработке новой усовершенствованной управляемой ракеты. Речь идет о такой, которая будет способна поражать северокорейские артиллерийские установки большой дальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

По информации издания, ракета должна стать обновленной версией корейской тактической ракеты класса "земля-поверхность" (KTSSM), называемой "убийцей артиллерии большой дальности".

В то время как уже существующая система KTSSM работает на стационарной платформе, предполагается, что новая ракета будет запускаться на мобильной пусковой установке, что повысит ее маневренность и прочность.

Так, если KTSSM имеет радиус действия 180 километров при калибре 400 миллиметров, ожидается, что модернизированная версия ракеты будет больше с более длинным радиусом действия - около 300 км.

Напомним, что в прошлом году Северная Корея активизировала свои демонстрации оружия, включавшие серию ракетных и артиллерийских пусков, которые она назвала так называемой "имитацией ядерных ударов по целям в Южной Корее и США".

Добавим, в Южной Корее заявили, что даже рассматривают возможность размещения на своей территории или изготовления ядерного оружия для сдерживания КНДР.

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