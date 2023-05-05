У Південній Кореї анонсували найбільші в історії військові навчання з США

Південна Корея та США проведуть найбільші в історії військові навчання. Вони розпочнуться 25 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Korea Times.
У Міноборони Південної Кореї заявили, що навчання будуть тривати протягом трьох тижнів до 15 червня. Вони пройдуть на полігоні Seungjin Fire Training Field у Почхоні.
За поясненнями Міноборони, ці навчання спрямовані на покращення оперативної сумісності та готовності союзників протистояти загрозам з боку Північної Кореї.
Очікується, що Південна Корея та США залучать різноманітні системи озброєння, зокрема ударні вертольоти AH-64E Apache, реактивні системи залпового вогню та танки K2 Black Panther.
Нагадаємо, Південна Корея та США підписали 23 угоди для посилення двосторонньої співпраці у передових галузях промисловості та енергетики.
Також повідомлялося, що США направлять атомну субмарину до Південної Кореї для стримування загроз з боку КНДР.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.