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У Південній Кореї анонсували найбільші в історії військові навчання з США

Фото: Південна Корея та США проведуть військові навчання (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Південна Корея та США проведуть найбільші в історії військові навчання. Вони розпочнуться 25 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Korea Times.

У Міноборони Південної Кореї заявили, що навчання будуть тривати протягом трьох тижнів до 15 червня. Вони пройдуть на полігоні Seungjin Fire Training Field у Почхоні.

За поясненнями Міноборони, ці навчання спрямовані на покращення оперативної сумісності та готовності союзників протистояти загрозам з боку Північної Кореї.

Очікується, що Південна Корея та США залучать різноманітні системи озброєння, зокрема ударні вертольоти AH-64E Apache, реактивні системи залпового вогню та танки K2 Black Panther.

Нагадаємо, Південна Корея та США підписали 23 угоди для посилення двосторонньої співпраці у передових галузях промисловості та енергетики.

Також повідомлялося, що США направлять атомну субмарину до Південної Кореї для стримування загроз з боку КНДР.

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