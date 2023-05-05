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В Южной Корее анонсировали крупнейшие в истории военные учения с США

Фото: Южная Корея и США проведут военные учения (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Южная Корея и США проведут крупнейшие в истории военные учения. Они начнутся 25 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Korea Times.

В Минобороны Южной Кореи заявили, что учения будут продолжаться в течение трех недель до 15 июня. Они пройдут на полигоне Seungjin Fire Training Field в Почхоне.

По объяснениям Минобороны, эти учения направлены на улучшение оперативной совместимости и готовности союзников противостоять угрозам со стороны Северной Кореи.

Ожидается, что Южная Корея и США привлекут различные системы вооружения, включая ударные вертолеты AH-64E Apache, реактивные системы залпового огня и танки K2 Black Panther.

Напомним, Южная Корея и США подписали 23 соглашения по усилению двустороннего сотрудничества в передовых отраслях промышленности и энергетики.

Также сообщалось, что США направят атомную субмарину в Южную Корею для сдерживания угроз КНДР.

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