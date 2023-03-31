У південних областях тривога. Кім попередив про пуски ракет (оголошено відбій)

Сьогодні, 31 березня, півднем України почала ширитись повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Пуски в сторону Миколаєва", - повідомив Кім.
Пізніше Глава ОВА повідомив, що російські ракети не долетіли до Миколаївської області.
"Не долетіли до області, подробиці в офіційному зведенні. Видихаємо", - додав Кім.
Нагадаємо, російські військові сьогодні вночі атакували Україну ударними безпілотниками Shahed.
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