В южных областях тревога. Ким предупредил о пусках ракет (объявлен отбой)

Сегодня, 31 марта, югом Украины начала распространяться воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВО Виталия Кима.
"Пуски в сторону Николаева", - сообщил Ким.
Позже Глава ОВА сообщил, что российские ракеты не долетели до Николаевской области.
"Не долетели до области, подробности в официальном своде. Выдыхаем", - добавил Ким.
Напомним, российские военные сегодня ночью атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed.
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