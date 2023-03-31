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У південних областях тривога. Кім попередив про пуски ракет (оголошено відбій)

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Україна, П'ятниця 31 березня 2023 23:00
У південних областях тривога. Кім попередив про пуски ракет (оголошено відбій) Фото: Україною почала ширитись повітряна тривога (РБК-Україна, Червінська Юлія)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 31 березня, півднем України почала ширитись повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Пуски в сторону Миколаєва", - повідомив Кім.

У південних областях тривога. Кім попередив про пуски ракет (оголошено відбій)

Пізніше Глава ОВА повідомив, що російські ракети не долетіли до Миколаївської області.

"Не долетіли до області, подробиці в офіційному зведенні. Видихаємо", - додав Кім.

Нагадаємо, російські військові сьогодні вночі атакували Україну ударними безпілотниками Shahed.

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