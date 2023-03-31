В южных областях тревога. Ким предупредил о пусках ракет (объявлен отбой)

Сегодня, 31 марта, югом Украины начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВО Виталия Кима.

"Пуски в сторону Николаева", - сообщил Ким.

Позже Глава ОВА сообщил, что российские ракеты не долетели до Николаевской области.

"Не долетели до области, подробности в официальном своде. Выдыхаем", - добавил Ким.

Напомним, российские военные сегодня ночью атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed.

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