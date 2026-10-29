Південна Корея зближується з РФ на тлі погіршення відносин з Україною, - FT

Південна Корея зближується з Росією на тлі погіршення відносин з Україною, що викликає занепокоєння у європейських союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Видання зазначає, що за президентства Лі Чже Мьона Сеул поступово відновлює дипломатичні та економічні контакти з Москвою, незважаючи на війну проти України та військову співпрацю Росії з КНДР.
Лише за липень-серпень Південна Корея відправила до РФ понад 176 тисяч тонн палива, переважно дизеля. Частина поставок здійснювалася танкерами, що перебувають під санкціями.
Також паралельно тривають закриті переговори представників двох країн, а радником президента з питань мирної дипломатії призначено політика Сон Йон Гіля, якого російський диктатор Володимир Путін раніше нагородив орденом Дружби.
Відносини з Києвом, навпаки, різко погіршилися. Після суперечки навколо розкриття інформації про двох північнокорейських військовополонених Сеул відкликав свого посла з України та скоротив дипломатичну присутність.
Європейські дипломати побоюються, що Південна Корея вже готується повернутися до співпраці з Росією після війни, ставлячи власні економічні інтереси вище за солідарність з Україною.
Постачання палива є особливо болючим питанням для України, оскільки, як заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, вони допомогли РФ пом’якшити дефіцит після українських ударів по НПЗ.
При цьому Сеул заперечує звинувачення, заявляючи, що прямого експорту палива до Росії нібито немає.
Нагадаємо, дипломатична суперечка між Києвом і Сеулом загострилася після того, як 23 вересня президент Володимир Зеленський повідомив на Генеральній Асамблеї ООН про передачу Південній Кореї двох військовополонених із КНДР.
Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що розголошення цієї інформації порушило домовленість про конфіденційність.
У Сеулі пояснили, що таємниця мала захистити військових та їхні родини, які залишаються в Північній Кореї.
Водночас в Офісі президента України заперечили, що існувала домовленість про збереження цієї справи в таємниці.
Тим часом міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявив, що не виключає розриву дипломатичних відносин з Україною на тлі скандалу з полоненими з КНДР.