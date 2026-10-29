Южная Корея сближается с РФ на фоне ухудшения отношений с Украиной, - FT

Издание отмечает, что при президентстве Ли Чже Мена Сеул постепенно возобновляет дипломатические и экономические контакты с Москвой, несмотря на войну против Украины и военное сотрудничество России с КНДР.

Только за июль-август Южная Корея отправила в РФ более 176 тысяч тонн топлива, преимущественно дизеля. Часть поставок осуществлялась находящимися под санкциями танкерами.

Также параллельно продолжаются закрытые переговоры представителей двух стран, а советником президента по вопросам мирной дипломатии назначен политик Сон Йон Гиля, которого российский диктатор Владимир Путин ранее наградил орденом Дружбы.

Отношения с Киевом, напротив, резко ухудшились. После спора вокруг раскрытия информации о двух северокорейских военнопленных Сеул отозвал своего посла из Украины и сократил дипломатическое присутствие.

Европейские дипломаты опасаются, что Южная Корея уже готовится вернуться к сотрудничеству с Россией после войны, ставя собственные экономические интересы выше солидарности с Украиной.

Поставки топлива особенно болезненны для Украины, поскольку, как заявил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, они помогли РФ смягчить дефицит после украинских ударов по НПЗ.

При этом Сеул отрицает обвинения, заявляя, что прямого экспорта топлива в Россию якобы нет.