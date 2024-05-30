Південна Корея заявила про запуск КНДР кількох балістичних ракет

За даними південнокорейських військових, імовірні ракети були запущені в четвер о 6:14 ранку за місцевим часом із району Сунан біля столиці Пхеньяна та пролетіли близько 350 км, перш ніж впасти у море.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що КНДР запустила балістичну ракету, яка, очевидно, впала за межами виключної економічної зони Японії.

Агентство додало, що під час чергового запуску, за яким спостерігали сусіди, Північна Корея відправила сотні повітряних куль зі сміттям і екскрементами через добре укріплений кордон до Південної Кореї в середу. Це викликало гнівну реакцію Сеула, який заявив, що цей акт є ницим та небезпечним.