Южная Корея заявила о запуске КНДР нескольких баллистических ракет

По данным южнокорейских военных, вероятные ракеты были запущены в четверг в 6:14 утра по местному времени из района Сунан возле столицы Пхеньяна и пролетели около 350 км, прежде чем упасть в море.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что КНДР запустила баллистическую ракету, которая, очевидно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Агентство добавило, что во время очередного запуска, за которым наблюдали соседи, Северная Корея отправила сотни воздушных шаров с мусором и экскрементами через хорошо укрепленную границу в Южную Корею в среду. Это вызвало гневную реакцию Сеула, который заявил, что этот акт является низменным и опасным.