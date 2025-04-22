Південна Корея запустила на орбіту новий супутник для спостереження за КНДР

Це четвертий з запланованих п'яти розвідувальних супутників, які запускаються у космос в рамках програми Міністерства оборони Південної Кореї, розрахованої на період 2023 - 2025 роки.

Запуск був здійснений учора зі станції космічних сил на мисі Канаверал ввечері за американським часом (вночі за Києвом). Також зазначається, що розвідувальний супутник вийшов на орбіту через 15 хвилин після старту.

Запуск 4-го південнокорейського супутника-шпигуна зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді 22 квітня (фото: акаунт SpaceX на X / Yonhap)

"Ми плануємо підтвердити, чи супутник працює нормально, через зв'язок із наземною станцією", - розповіли в Міноборони Південної Кореї.

Скріншоті з веб-сайту SpaceX демонструє 4-й південнокорейський супутник-розвідник, який очікує старту на станції космічних сил на мисі Канаверал 22 квітня (фото: Yonhap)

Програма по супутниках

Цей радарний супутник із синтетичною апертурою є четвертим військовим супутником, запущеним у рамках плану офіційного Сеула розгорнути п'ять супутників-шпигунів до кінця цього року. Метою є кращий моніторинг Північної Кореї, а також та зменшення залежності Південної Кореї від супутникових зображень США.

Нагадаємо, Південна Корея запустила свій перший супутник-розвідник у грудні 2023 року. Він був оснащений електрооптичними та інфрачервоними датчиками, які здатні робити детальні зображення.

У 2024 році Південна Корея запустила ще два супутники - з датчиками радарів із синтетичною апертурою (SAR), які збирають дані незалежно від погодних умов.

Сеул планує запустити п'ятий супутник, який буде оснащений датчиками SAR, пізніше цього року.

"Очікується, що після виведення всіх п'яти супутників на орбіту країна зможе контролювати Північну Корею кожні дві години", - пише Yonhap.

Також повідомлялося, що у листопаді 2023 року Південна Корея призупинила участь у військовому договорі з КНДР через запуск "супутника-шпигуна".