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Південна Корея призупинила участь у військовому договорі з КНДР через запуск "супутника-шпигуна"

Четвер 23 листопада 2023 04:34
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Південна Корея призупинила участь у військовому договорі з КНДР через запуск "супутника-шпигуна" Фото: Південна Корея вийшла з військового договору з КНДР (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Південна Корея призупинила виконання частини військової угоди з КНДР від 2018 року. У відповідь Північна Корея заявила про відправку на кордон між країнами додаткових сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пакт між країнами, відомий як Всеосяжна військова угода, спрямований на деескалацію напруженості між ними, був підписаний на саміті 2018 року. Однак КНДР порушила домовленності, через що Південна Корея заявила про посилення спостереження на кордоні.

У відповідь міністерство оборони Північної Кореї заявило, що відновить усі військові заходи, які воно призупинило в рамках угоди.

"Ми розгорнемо посилені збройні сили та нову військову техніку поблизу демаркаційної лінії. Південна Корея нестиме повну відповідальність, якщо між Північчю та Півднем станеться безповоротне зіткнення", - заявили в КНДР.

Спроби КНДР вивести супутник-шпигун на орбіту

Наприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій втратила поїзд і впала в Жовте море.

Пізніше, 16 червня, Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що "супутник" взагалі не мав користі як розвідувальний.

КНДР зробила другу спробу запуску супутника 23 серпня. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір поблизу Окінави.

А 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту.

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