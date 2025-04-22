Южная Корея запустила на орбиту новый спутник для наблюдения за КНДР

Это четвертый из запланированных пяти разведывательных спутников, которые запускаются в космос в рамках программы Министерства обороны Южной Кореи, рассчитанной на период 2023 - 2025 годы.

Запуск был осуществлен вчера со станции космических сил на мысе Канаверал вечером по американскому времени (ночью по Киеву). Также отмечается, что разведывательный спутник вышел на орбиту через 15 минут после старта.

Запуск 4-го южнокорейского спутника-шпиона со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде 22 апреля (фото: аккаунт SpaceX на X / Yonhap)

"Мы планируем подтвердить, работает ли спутник нормально, через связь с наземной станцией", - рассказали в Минобороны Южной Кореи.

Скриншот с веб-сайта SpaceX демонстрирует 4-й южнокорейский спутник-разведчик, который ожидает старта на станции космических сил на мысе Канаверал 22 апреля (фото: Yonhap)

Программа по спутникам

Этот радарный спутник с синтетической апертурой является четвертым военным спутником, запущенным в рамках плана официального Сеула развернуть пять спутников-шпионов до конца этого года. Целью является лучший мониторинг Северной Кореи, а также и уменьшение зависимости Южной Кореи от спутниковых изображений США.

Напомним, Южная Корея запустила свой первый спутник-разведчик в декабре 2023 года. Он был оснащен электрооптическими и инфракрасными датчиками, которые способны делать детальные изображения.

В 2024 году Южная Корея запустила еще два спутника - с датчиками радаров с синтетической апертурой (SAR), которые собирают данные независимо от погодных условий.

Сеул планирует запустить пятый спутник, который будет оснащен датчиками SAR, позже в этом году.

"Ожидается, что после вывода всех пяти спутников на орбиту страна сможет контролировать Северную Корею каждые два часа", - пишет Yonhap.

Также сообщалось, что в ноябре 2023 года Южная Корея приостановила участие в военном договоре с КНДР из-за запуска "спутника-шпиона".