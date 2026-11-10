Південна Корея заклала у бюджет 100 млн доларів допомоги Україні попри суперечку, - ЗМІ

Південна Корея допомагає Україні

Видання зазначило, що це рішення ухвалено після обіцянки у липні президента Південної Кореї Лі Чже Мьона допомогти Україні. Запит на включення видатків подало Міністерство закордонних справ.

За даними The JoongAng, внесок Сеула до Цільового фонду НАТО планують збільшити майже втричі - з 16,7 мільйона доларів у поточному році до 50 мільйонів доларів у 2027-му.

Таким чином, фінансування цільових проєктів гуманітарної підтримки зросте вчетверо й сягне 20 мільйонів доларів. Ще 30 мільйонів доларів передбачили в межах програми допомоги країнам, які постраждали від збройних конфліктів.

З 2024 року Південна Корея почала сплачувати внески до фонду. Ці кошти йдуть на:

лікування поранених українських воїнів,

зведення військових реабілітаційних госпіталів.

Наводяться дані, що впродовж 2024-2025 років Сеул перерахував за цим напрямом 34 мільйони доларів.

Гуманітарну допомогу зосереджено на охороні здоров'я, енергетиці та відновленні освітніх закладів. Кошти виділяють через Корейське агентство міжнародного співробітництва (KOICA) та структури ООН, зокрема ПРООН.

Попри суперечку

Очільник парламентського комітету Сон Сок Джун закликав посадовців не розривати двосторонніх контактів з Україною.

"Не можна допустити, щоб нещодавні дипломатичні тертя перекреслили попередні здобутки співпраці. Уряд має збалансувати двосторонні відносини через виважену позицію, зважаючи на середньо- та довгострокові національні інтереси, зокрема й на майбутню участь у проєктах відбудови", - каже він.

Окрім цього, спікер МЗС Південної Кореї запевнив, що уряд країни "як відповідальний член міжнародної спільноти й надалі неухильно дотримуватиметься принципової позиції щодо підтримки України".