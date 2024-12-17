Південна Корея вводить санкції проти Росії та КНДР за військову співпрацю

Таким чином, санкції були запроваджені проти 11 фізичних осіб і 15 організацій, які причетні до військової співпраці між Росією та Північною Кореєю, а також фінансування ракетної та ядерної програм КНДР.

Відомо, що обмеження набудуть чинності з 19 грудня та торкнуться низки ключових осіб і компаній.

Зазначається, що серед фігурантів санкційного списку - генерали Корейської народної армії Кім Йон Бок та Сін Гум Чхоль, інженер-ракетобудівник Лі Сон Чжин та інші високопосадовці збройних сил КНДР, зокрема Лі Бон Чхун.

Під санкції також потрапили підприємці й компанії, що забезпечують військову інфраструктуру Північної Кореї. Зокрема, компанія "Парсек", яку підозрюють у постачанні ключових матеріалів та технологій для ракетної програми КНДР.

Зі сторони Росії до санкційного списку увійшли 7 осіб і 13 компаній, включно з декількома банками.

Повідомляється, що тепер для проведення фінансових та валютних операцій із ними потрібно отримати дозвіл уряду Південної Кореї.

У південнокорейському МЗС підкреслили, що санкції є відповіддю на нещодавню заяву міністрів закордонних справ західних країн, опубліковану 16 грудня. У документі засуджується військова співпраця між Росією та Північною Кореєю як така, що загрожує регіональній та глобальній безпеці.

Участь КНДР у війні проти України на боці РФ

Північна Корея активно підтримує Росію у її військовій агресії проти України, надаючи як військову техніку, так і особовий склад.

Північнокорейські солдати розміщені в Курській області Росії, де вже зазнали втрат. Наразі відомо, що Росія може кинути солдатів КНДР на східний напрямок фронту.

Також відомо про випадки, коли деякі північнокорейські військові намагалися втекти зі своїх позицій.

Водночас після невдалих штурмів на Курському напрямку північнокорейських військових доукомплектовують. Це свідчить про великі втрати серед солдатів КНДР.