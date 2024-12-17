Южная Корея вводит санкции против России и КНДР за военное сотрудничество

Таким образом, санкции были введены против 11 физических лиц и 15 организаций, которые причастны к военному сотрудничеству между Россией и Северной Кореей, а также финансированию ракетной и ядерной программ КНДР.

Известно, что ограничения вступят в силу с 19 декабря и коснутся ряда ключевых лиц и компаний.

Отмечается, что среди фигурантов санкционного списка - генералы Корейской народной армии Ким Йон Бок и Син Гум Чхоль, инженер-ракетостроитель Ли Сон Чжин и другие высокопоставленные чиновники вооруженных сил КНДР, в частности Ли Бон Чхун.

Под санкции также попали предприниматели и компании, обеспечивающие военную инфраструктуру Северной Кореи. В частности, компания "Парсек", которую подозревают в поставках ключевых материалов и технологий для ракетной программы КНДР.

Со стороны России в санкционный список вошли 7 человек и 13 компаний, включая несколько банков.

Сообщается, что теперь для проведения финансовых и валютных операций с ними нужно получить разрешение правительства Южной Кореи.

В южнокорейском МИД подчеркнули, что санкции являются ответом на недавнее заявление министров иностранных дел западных стран, опубликованное 16 декабря. В документе осуждается военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей как угрожающее региональной и глобальной безопасности.

Участие КНДР в войне против Украины на стороне РФ

Северная Корея активно поддерживает Россию в ее военной агрессии против Украины, предоставляя как военную технику, так и личный состав.

Северокорейские солдаты размещены в Курской области России, где уже понесли потери. Известно, что Россия может бросить солдат КНДР на восточное направление фронта.

Также известно о случаях, когда некоторые северокорейские военные пытались бежать со своих позиций.

В то же время после неудачных штурмов на Курском направлении северокорейских военных доукомплектовывают. Это свидетельствует о больших потерях среди солдат КНДР.