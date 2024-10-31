Південна Корея ввела санкції проти КНДР через запуск нової балістикик

Ядерні погрози КНДР та Росії

Російський диктатор Володимир Путін запропонував розширити умови для використання ядерної зброї, намагаючись посилити тиск на західні країни та союзників України.

Однак, як зазначає Time, західні лідери вже менш схильні до страху перед ядерними погрозами РФ та послідовно підтримують Україну. У вересні до цієї риторики приєдналася й Північна Корея, підтримуючи залякування з боку Росії. Нещодавно РФ розпочала ядерні навчання, ймовірно для тиску на США та прихильників України.

Більше деталей про ці події можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Ядерне тренування" для Путіна: що це означає та чи пов’язане з виборами у США".

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