Южная Корея ввела санкции против КНДР из-за запуска новой баллистики

Южная Корея ввела новые санкции против Северной Кореи. Это связано с последним запуском межконтинентальной баллистической ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nknews.org.
В Южной Корее заявили, что запуск ракеты представляет угрозу "миру и безопасности на Корейском полуострове и международном сообществе" и сообщили о новых мерах, "ограничивающих разработку баллистических ракет Северной Кореи".
Всего экспортный контроль охватывает 15 компонентов, "необходимых для разработки и производства твердотопливных ракет", которые Северной Корее трудно производить внутри страны.
Среди них:
"Эта акция также направлена на повышение осведомленности международного сообщества о необходимости предотвратить приобретение Северной Кореей критически важных предметов для разработки твердотопливных ракет, тем самым еще больше ущемляя ее программу баллистических ракет", - заявили в МИД Южной Кореи.
Напомним, около 00:10 по киевскому времени, 31 октября, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты.
Российский диктатор Владимир Путин предложил расширить условия использования ядерного оружия, пытаясь усилить давление на западные страны и союзников Украины.
Однако, как отмечает Time, западные лидеры уже менее подвержены страху ядерных угроз РФ и последовательно поддерживают Украину. В сентябре к этой риторике присоединилась и Северная Корея, поддерживая устрашение со стороны России. Недавно РФ начала ядерные учения, вероятно для давления на США и сторонников Украины.
Больше деталей об этих событиях можно узнать в материале РБК-Украина " Ядерная тренировка" для Путина: что это означает и связано ли с выборами в США ".
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