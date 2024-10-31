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Южная Корея ввела санкции против КНДР из-за запуска новой баллистики

Фото: Ким Чен Ын, лидер КНДР (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Южная Корея ввела новые санкции против Северной Кореи. Это связано с последним запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nknews.org.

В Южной Корее заявили, что запуск ракеты представляет угрозу "миру и безопасности на Корейском полуострове и международном сообществе" и сообщили о новых мерах, "ограничивающих разработку баллистических ракет Северной Кореи".

Всего экспортный контроль охватывает 15 компонентов, "необходимых для разработки и производства твердотопливных ракет", которые Северной Корее трудно производить внутри страны.

Среди них:

  • твердое топливо,
  • фюзеляжи,
  • камеры сгорания и приводы,
  • угольные цилиндры,
  • натуральный каучук и компоненты.

"Эта акция также направлена на повышение осведомленности международного сообщества о необходимости предотвратить приобретение Северной Кореей критически важных предметов для разработки твердотопливных ракет, тем самым еще больше ущемляя ее программу баллистических ракет", - заявили в МИД Южной Кореи.

Напомним, около 00:10 по киевскому времени, 31 октября, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты.

 

Ядерные угрозы КНДР и России

Российский диктатор Владимир Путин предложил расширить условия использования ядерного оружия, пытаясь усилить давление на западные страны и союзников Украины.

Однако, как отмечает Time, западные лидеры уже менее подвержены страху ядерных угроз РФ и последовательно поддерживают Украину. В сентябре к этой риторике присоединилась и Северная Корея, поддерживая устрашение со стороны России. Недавно РФ начала ядерные учения, вероятно для давления на США и сторонников Украины.

Больше деталей об этих событиях можно узнать в материале РБК-Украина " Ядерная тренировка" для Путина: что это означает и связано ли с выборами в США ".

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