ua en ru
Чт, 27 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Південна Корея ввела санкції проти КНДР та РФ через продаж зброї

Четвер 27 червня 2024 13:23
UA EN RU
Південна Корея ввела санкції проти КНДР та РФ через продаж зброї Ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Південна Корея ввела санкції проти ракетного управління Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) та 4 російських суден за порушення резолюцій Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Як відзначають у Міністерства закордонних справ (МЗС) Південної Кореї, санкції були введені через участь у незаконній торгівлі зброєю і паливом та іншій діяльності. Обмеження також торкнуться п'яти організацій, включаючи Ракетне управління Північної Кореї, яке відповідально за останній запуск ракети в середу, 26 червня.

В МЗС додали, що цей крок є відповіддю на нещодавно підписану угоду між Росією та КНДР щодо стратегічного партнерства.

Загалом під санкції потрапили:

  • чотири російські судна, які були залучені до поставок рафінованої нафти до КНДР;
  • російське ТОВ "М Лізинг", яке відповідальне за торгівлю зброєю між Москвою і Пхеньяном;
  • компанія "Євромаркет", яка розташована в Грузії й продавала російську нафту до Північної Кореї.
  • восьмеро громадян КНДР, які беруть участь у розробці та управлінні ракетами в Ракетному управлінні Північної Кореї.

Угода між Росією та КНДР

Нещодавно диктатор Путін відвідав Північну Корею. Зокрема під час поїздки він підписав з Кім Чен Ином договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Як відзначили у Білому домі, Росія продовжує збирати коаліцію проти демократичного світу.

Подробиці вищезгаданої угоди можна прочитати за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Російська Федерація Південна Корея
NEWS
Шмигаль після критики Зеленського відправив міністрів до прифронтових регіонів
Шмигаль після критики Зеленського відправив міністрів до прифронтових регіонів
DAILY
Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року