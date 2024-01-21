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Південна Корея вважає перебільшенням заяви КНДР про випробування ядерного безпілотника

Фото: Південна Корея відповіла на заяву КНДР щодо випробування безпілотника (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Південна Корея назвала перебільшенням заяву Корейської Народно-Демократичної Республіки про випробування ядерного підводного безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Офіс президента Південної Кореї Юн Сок Йоля назвав перебільшенням заяви КНДР про випробування підводної системи ядерної зброї Haeil-5-23 у Східному морі.

"Беручи до уваги комплексний аналіз на цей час, ми оцінюємо можливість того, що заява Північної Кореї є перебільшеною та сфабрикованою... Якщо випробування справді було проведене, то найімовірніше це була якась торпеда, проте дуже малоймовірно, що це система з ядерним двигуном. Наразі немає жодного підтвердженого випадку розробки невеликого ядерного реактора, який можна було б встановити на торпеді діаметром менше ніж 1 метр", - йдеться у повідомленні.

В Офісі президента зазначають, що заяви Пхеньяну дуже важко перевірити. За маневрами й активністю військ КНДР постійно стежать південнокорейські військові та США.

Що передувало

Нагадаємо, днями в КНДР заявили, що провели випробування своєї підводної системи ядерної зброї на знак протесту проти спільних військових навчань Південної Кореї, США та Японії, що відбулися цього тижня.

Наголошується, що випробування ударних дронів під назвою Haeil-5-23, здатних нести ядерну зброю, було проведено центром міністерства оборони у водах біля східного узбережжя країни.

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