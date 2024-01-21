Южная Корея считает преувеличением заявления КНДР об испытании ядерного беспилотника

Офис президента Южной Кореи Юн Сок Йоля назвал преувеличением заявления КНДР об испытании подводной системы ядерного оружия Haeil-5-23 в Восточном море.

"Принимая во внимание комплексный анализ в настоящее время, мы оцениваем возможность того, что заявление Северной Кореи является преувеличенным и сфабрикованным... Если испытание действительно было проведено, то скорее всего это была какая-то торпеда, однако очень маловероятно, что это система с ядерным двигателем. Пока нет ни одного подтвержденного случая разработки небольшого ядерного реактора, который можно было бы установить на торпеде диаметром менее 1 метра", - говорится в сообщении.

В Офисе президента отмечают, что заявления Пхеньяна очень трудно проверить. За маневрами и активностью войск КНДР постоянно следят южнокорейские военные и США.

Что предшествовало

Напомним, на днях в КНДР заявили, что провели состоявшиеся на этой неделе испытания своей подводной системы ядерного оружия в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии.

Отмечается, что испытание ударных дронов под названием Haeil-5-23, способных нести ядерное оружие, провели центр министерства обороны в водах у восточного побережья страны.

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