Південна Корея вперше надасть Україні пільговий кредит: гроші спрямують до бюджету

Україна домовилася з Південною Кореєю про пільговий кредит у розмірі 100 млн доларів. Гроші будуть направлені до держбюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Як зазначили у відомстві, міністр фінансів України Сергій Марченко сьогодні, 2 жовтня, підписав кредитний договір із Експортно-імпортним банком Кореї. Він передбачає залучення 100 млн доларів.

Ці 100 млн доларів стануть першою фінансовою підтримкою, яка надійде до держбюджету України від Південної Кореї.

Кредит надається на 20 років, процентна ставка становить 1,0% річних, а пільговий період - 5 років з дня підписання договору.

"Незважаючи на тисячі кілометрів між Україною та Республікою Корея, наше партнерство продовжує зміцнюватися. Я вдячний за конструктивну співпрацю, результатом якої є мобілізація ресурсів на невідкладні бюджетні потреби України", - наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У Мінфіні нагадали, що у квітні уряди України та Південної Кореї підписали угоду, яка передбачає можливість для Києва протягом 2024-2029 років залучити кредити на 2,1 млрд доларів.