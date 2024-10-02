Южная Корея впервые предоставит Украине льготный кредит: деньги направят в бюджет

Украина договорилась с Южной Кореей о льготном кредите в размере 100 млн долларов. Деньги будут направлены в госбюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Как отметили в ведомстве, министр финансов Украины Сергей Марченко сегодня, 2 октября, подписал кредитный договор с Экспортно-импортным банком Кореи. Он предусматривает привлечение 100 млн долларов.

Эти 100 млн долларов станут первой финансовой поддержкой, которая поступит в госбюджет Украины от Южной Кореи.

Кредит предоставляется на 20 лет, процентная ставка составляет 1,0% годовых, а льготный период - 5 лет со дня подписания договора.

"Несмотря на тысячи километров между Украиной и Республикой Корея, наше партнерство продолжает укрепляться. Я благодарен за конструктивное сотрудничество, результатом которого является мобилизация ресурсов на неотложные бюджетные нужды Украины", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В Минфине напомнили, что в апреле правительства Украины и Южной Кореи подписали соглашение, которое предусматривает возможность для Киева в течение 2024-2029 годов привлечь кредиты на 2,1 млрд долларов.