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Южная Корея впервые предоставит Украине льготный кредит: деньги направят в бюджет

Киев, Среда 02 октября 2024 21:39
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Южная Корея впервые предоставит Украине льготный кредит: деньги направят в бюджет Иллюстративное фото: Южная Корея одобрила кредит для Украины (mof.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина договорилась с Южной Кореей о льготном кредите в размере 100 млн долларов. Деньги будут направлены в госбюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Как отметили в ведомстве, министр финансов Украины Сергей Марченко сегодня, 2 октября, подписал кредитный договор с Экспортно-импортным банком Кореи. Он предусматривает привлечение 100 млн долларов.

Эти 100 млн долларов станут первой финансовой поддержкой, которая поступит в госбюджет Украины от Южной Кореи.

Кредит предоставляется на 20 лет, процентная ставка составляет 1,0% годовых, а льготный период - 5 лет со дня подписания договора.

"Несмотря на тысячи километров между Украиной и Республикой Корея, наше партнерство продолжает укрепляться. Я благодарен за конструктивное сотрудничество, результатом которого является мобилизация ресурсов на неотложные бюджетные нужды Украины", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В Минфине напомнили, что в апреле правительства Украины и Южной Кореи подписали соглашение, которое предусматривает возможность для Киева в течение 2024-2029 годов привлечь кредиты на 2,1 млрд долларов.

Что предшествовало

Напомним, еще в июне СМИ распространяли слухи о том, что Южная Корея может пересмотреть свою позицию по поставкам оружия в Украину. Причиной этого стал новый договор между Россией и Северной Кореей.

В частности, журналисты допускали передачу украинским военным южнокорейских систем ПВО.

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