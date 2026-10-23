Південна Корея вивозить з Києва співробітника агенції допомоги через обстріли

Корейська агенція міжнародного співробітництва KOICA вирішила повернути додому одного з двох співробітників свого офісу в Києві. Рішення ухвалили через загрозу безпеці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
KOICA - державна агенція Південної Кореї, яка займається міжнародною допомогою. Рішення повернути співробітника ухвалили після наради з питань безпеки. Другий працівник залишиться в Києві.
Представник агенції, на якого посилається Yonhap, не згадував дипломатичний конфлікт між Сеулом і Києвом. Водночас рішення ухвалили на тлі загострення відносин.
У вересні президент Володимир Зеленський заявив на Генасамблеї ООН, що Україна передала Південній Кореї двох полонених військових КНДР, які воювали за Росію. У Сеулі вважають, що це порушило домовленість про конфіденційність, адже вона мала захистити самих солдатів і їхні родини в Північній Кореї.
Суперечка між Києвом і Сеулом триває кілька тижнів. Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявляв, що вибачення України не виправдали очікувань Сеула. Тоді в Південній Кореї розглядали різні кроки у відповідь, зокрема відкликання посла.
Речник МЗС України Георгій Тихий пояснював, що сталося: сторони по-різному розуміли домовленості про конфіденційність.
Двох північнокорейських військових українські бійці взяли в полон у січні 2025 року на Курщині, де КНДР воювала на боці Росії. Полонені тоді заявляли, що хочуть переїхати до Південної Кореї.