Південна Корея вивозить з Києва співробітника агенції допомоги через обстріли

Корейська агенція міжнародного співробітництва KOICA вирішила повернути додому одного з двох співробітників свого офісу в Києві. Рішення ухвалили через загрозу безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

KOICA - державна агенція Південної Кореї, яка займається міжнародною допомогою. Рішення повернути співробітника ухвалили після наради з питань безпеки. Другий працівник залишиться в Києві.

Представник агенції, на якого посилається Yonhap, не згадував дипломатичний конфлікт між Сеулом і Києвом. Водночас рішення ухвалили на тлі загострення відносин.

У вересні президент Володимир Зеленський заявив на Генасамблеї ООН, що Україна передала Південній Кореї двох полонених військових КНДР, які воювали за Росію. У Сеулі вважають, що це порушило домовленість про конфіденційність, адже вона мала захистити самих солдатів і їхні родини в Північній Кореї.