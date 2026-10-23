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Південна Корея вивозить з Києва співробітника агенції допомоги через обстріли

06:47 23.10.2026 Пт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Південна Корея вивозить з Києва співробітника агенції допомоги через обстріли Південна Корея відкликає з Києва працівника агенції KOICA через обстріли (Getty Images)
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Корейська агенція міжнародного співробітництва KOICA вирішила повернути додому одного з двох співробітників свого офісу в Києві. Рішення ухвалили через загрозу безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

KOICA - державна агенція Південної Кореї, яка займається міжнародною допомогою. Рішення повернути співробітника ухвалили після наради з питань безпеки. Другий працівник залишиться в Києві.

Представник агенції, на якого посилається Yonhap, не згадував дипломатичний конфлікт між Сеулом і Києвом. Водночас рішення ухвалили на тлі загострення відносин.

У вересні президент Володимир Зеленський заявив на Генасамблеї ООН, що Україна передала Південній Кореї двох полонених військових КНДР, які воювали за Росію. У Сеулі вважають, що це порушило домовленість про конфіденційність, адже вона мала захистити самих солдатів і їхні родини в Північній Кореї.

Суперечка між Києвом і Сеулом триває кілька тижнів. Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявляв, що вибачення України не виправдали очікувань Сеула. Тоді в Південній Кореї розглядали різні кроки у відповідь, зокрема відкликання посла.

Речник МЗС України Георгій Тихий пояснював, що сталося: сторони по-різному розуміли домовленості про конфіденційність.

Двох північнокорейських військових українські бійці взяли в полон у січні 2025 року на Курщині, де КНДР воювала на боці Росії. Полонені тоді заявляли, що хочуть переїхати до Південної Кореї.

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