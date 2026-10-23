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Южная Корея вывозит из Киева сотрудника агентства помощи из-за обстрелов

06:47 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Южная Корея вывозит из Киева сотрудника агентства помощи из-за обстрелов Южная Корея отзывает из Киева работника агентства KOICA из-за обстрелов (Getty Images)
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Корейское агентство международного сотрудничества KOICA решило вернуть домой одного из двух сотрудников своего офиса в Киеве. Решение было принято из-за угрозы безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

KOICA – государственное агентство Южной Кореи, которое занимается международной помощью. Решение вернуть сотрудника было принято после совещания по вопросам безопасности. Второй работник останется в Киеве.

Представитель агентства, на которого ссылается Yonhap, не упоминал дипломатический конфликт между Сеулом и Киевом. В то же время решение было принято на фоне обострения отношений.

В сентябре президент Владимир Зеленский заявил на Генассамблее ООН, что Украина передала Южной Корее двух пленных военных КНДР, воевавших за Россию. В Сеуле считают, что это нарушило договоренность о конфиденциальности, ведь она должна защитить самих солдат и их семьи в Северной Корее.

Спор между Киевом и Сеулом длится несколько недель. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен заявлял, что прощения Украины не оправдали ожиданий Сеула. Тогда в Южной Корее рассматривали различные ответные шаги, в частности отзыв посла.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий объяснял, что произошло: стороны по-разному понимали договоренности о конфиденциальности.

Двое северокорейских военных украинские бойцы взяли в плен в январе 2025 года на Курщине, где КНДР воевала на стороне России. Пленные тогда заявляли, что хотят переехать в Южную Корею.

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