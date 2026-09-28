Південна Корея вимагає від України офіційних вибачень через скандал з полоненими

"Президентський офіс висловлює рішучий жаль з приводу одностороннього розголошення Україною та її подальшої неправдивої заяви про те, що угоди про нерозголошення не існувало", - заявив старший радник президента з питань зв'язків із громадськістю Сон Кі Хон у заяві, оприлюдненій у неділю.

За його словами, уряд розглядає додаткові заходи з цього приводу, якщо це буде потрібно.

Сон розповів, що Україна неодноразово обговорювала передачу полонених із Сеулом через різні канали й просила зберігати це в таємниці - аргументуючи це тим, що публічне розголошення могло б спричинити внутрішню критику через нібито втрачену можливість обміняти солдатів на українських полонених.

Південна Корея погодилась тримати передачу в секреті через безпекові, дипломатичні та гуманітарні міркування, включно з безпекою самих полонених та їхніх родин.

За словами Сона, Україна пізніше розкрила факт передачі у виступі президента Володимира Зеленського на Генеральній Асамблеї ООН без достатніх попередніх консультацій, а згодом заперечила існування будь-якої угоди про конфіденційність.

Сон заявив, що це заперечення серйозно підірвало довіру між двома урядами і може зашкодити двостороннім відносинам.

Посольство України в Сеулі не відповіло одразу на запит Reuters щодо коментаря.