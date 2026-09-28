Южная Корея требует от Украины официальных извинений из-за скандала с пленными

Президентский офис Южной Кореи требует от Украины официального объяснения и прощения. Сеул обвиняет Киев в разглашении передачи двух пленных северокорейских военных Южной Корее, а затем – в ложном отрицании существования соглашения о конфиденциальности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Президентский офис выражает решительное сожаление по поводу одностороннего разглашения Украиной и ее дальнейшего ложного заявления о том, что соглашения о неразглашении не существовало", - заявил старший советник президента по связям с общественностью Сон Ки Хон в заявлении, обнародованном в воскресенье.
По его словам, правительство рассматривает дополнительные меры по этому поводу, если это потребуется.
Сон рассказал, что Украина неоднократно обсуждала передачу пленных с Сеулом через разные каналы и просила хранить это в тайне - аргументируя это тем, что публичное разглашение могло бы повлечь за собой внутреннюю критику из-за якобы упущенной возможности обменять солдат на украинских пленных.
Южная Корея согласилась держать передачу в секрете из-за безопасности, дипломатических и гуманитарных соображений, включая безопасность самих пленных и их семей.
По словам Сона, Украина позже раскрыла факт передачи в выступлении президента Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН без достаточных предварительных консультаций, а затем отрицала существование любого соглашения о конфиденциальности.
Сон заявил, что это возражение серьезно подорвало доверие между двумя правительствами и может помешать двусторонним отношениям.
Посольство Украины в Сеуле не ответило на запрос Reuters относительно комментария.
Зеленский на прошлой неделе заявил на Генассамблее ООН, что Украина передала двух захваченных северокорейских солдат Южной Кореи - по его словам, их недавно направили туда после того, как пленили во время боев на стороне России против Украины.
Президент Южной Кореи Ли Чже Мен на днях ранее уже заявлял, что Украина раскрыла передачу в нарушение соглашения о неразглашении.
В сообщении в X Ли написал, что "было уместно со всех сторон" не разглашать передачу, учитывая потенциальные последствия, и что стороны договорились хранить это в тайне.
"Я не знаю, какие обстоятельства заставили украинскую сторону раскрыть этот вопрос, несмотря на соглашение о конфиденциальности, но это крайне досадно", - написал он.
Украина захватила двух северокорейцев в Курской области России еще в январе 2025 года - они стали первыми живыми пленными из Северной Кореи с тех пор, как Пхеньян присоединился к войне в 2024 году на стороне России.
Южная Корея ранее отказывалась подтверждать прибытие солдат, ссылаясь на опасения за их безопасность и безопасность родственников, которые находятся в Северной Корее.
По словам оппозиционного депутата в Сеуле, Южная Корея и Украина обсуждали возможную передачу после того, как оба солдата выразили желание оказаться в Южной Корее.