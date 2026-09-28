Південна Корея вимагає від України офіційних вибачень через скандал з полоненими
Президентський офіс Південної Кореї вимагає від України офіційного пояснення та вибачень. Сеул звинувачує Київ у розголошенні передачі двох полонених північнокорейських військових Південній Кореї, а потім - у неправдивому запереченні існування угоди про конфіденційність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Президентський офіс висловлює рішучий жаль з приводу одностороннього розголошення Україною та її подальшої неправдивої заяви про те, що угоди про нерозголошення не існувало", - заявив старший радник президента з питань зв'язків із громадськістю Сон Кі Хон у заяві, оприлюдненій у неділю.
За його словами, уряд розглядає додаткові заходи з цього приводу, якщо це буде потрібно.
Сон розповів, що Україна неодноразово обговорювала передачу полонених із Сеулом через різні канали й просила зберігати це в таємниці - аргументуючи це тим, що публічне розголошення могло б спричинити внутрішню критику через нібито втрачену можливість обміняти солдатів на українських полонених.
Південна Корея погодилась тримати передачу в секреті через безпекові, дипломатичні та гуманітарні міркування, включно з безпекою самих полонених та їхніх родин.
За словами Сона, Україна пізніше розкрила факт передачі у виступі президента Володимира Зеленського на Генеральній Асамблеї ООН без достатніх попередніх консультацій, а згодом заперечила існування будь-якої угоди про конфіденційність.
Сон заявив, що це заперечення серйозно підірвало довіру між двома урядами і може зашкодити двостороннім відносинам.
Посольство України в Сеулі не відповіло одразу на запит Reuters щодо коментаря.
Зеленський минулого тижня заявив на Генасамблеї ООН, що Україна передала двох захоплених північнокорейських солдатів Південній Кореї - за його словами, їх нещодавно направили туди після того, як полонили під час боїв на боці Росії проти України.
Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон днями раніше вже заявляв, що Україна розкрила передачу в порушення угоди про нерозголошення.
У дописі в X Лі написав, що "було доречно з усіх боків" не розголошувати передачу, зважаючи на потенційні наслідки, і що сторони домовились зберігати це в таємниці.
"Я не знаю, які обставини змусили українську сторону розкрити це питання попри угоду про конфіденційність, але це вкрай прикро", - написав він.
Україна захопила цих двох північнокорейців у Курській області Росії ще в січні 2025 року - вони стали першими живими полоненими з Північної Кореї відтоді, як Пхеньян долучився до війни у 2024 році на боці Росії.
Південна Корея раніше відмовлялась підтверджувати прибуття солдатів, посилаючись на побоювання за їхню безпеку та безпеку родичів, які досі перебувають у Північній Кореї.
За словами опозиційного депутата в Сеулі, Південна Корея та Україна обговорювали можливу передачу після того, як обидва солдати висловили бажання опинитись у Південній Кореї.