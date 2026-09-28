Южная Корея требует от Украины официальных извинений из-за скандала с пленными

Президентский офис Южной Кореи требует от Украины официального объяснения и прощения. Сеул обвиняет Киев в разглашении передачи двух пленных северокорейских военных Южной Корее, а затем – в ложном отрицании существования соглашения о конфиденциальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Президентский офис выражает решительное сожаление по поводу одностороннего разглашения Украиной и ее дальнейшего ложного заявления о том, что соглашения о неразглашении не существовало", - заявил старший советник президента по связям с общественностью Сон Ки Хон в заявлении, обнародованном в воскресенье.

По его словам, правительство рассматривает дополнительные меры по этому поводу, если это потребуется.

Сон рассказал, что Украина неоднократно обсуждала передачу пленных с Сеулом через разные каналы и просила хранить это в тайне - аргументируя это тем, что публичное разглашение могло бы повлечь за собой внутреннюю критику из-за якобы упущенной возможности обменять солдат на украинских пленных.

Южная Корея согласилась держать передачу в секрете из-за безопасности, дипломатических и гуманитарных соображений, включая безопасность самих пленных и их семей.

По словам Сона, Украина позже раскрыла факт передачи в выступлении президента Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН без достаточных предварительных консультаций, а затем отрицала существование любого соглашения о конфиденциальности.

Сон заявил, что это возражение серьезно подорвало доверие между двумя правительствами и может помешать двусторонним отношениям.

Посольство Украины в Сеуле не ответило на запрос Reuters относительно комментария.