ua en ru
Сб, 22 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Південна Корея викликала посла Росії через зростання напруженості з КНДР

Сеул, Південна Корея, Субота 22 червня 2024 01:52
UA EN RU
Південна Корея викликала посла Росії через зростання напруженості з КНДР Фото: посол Російської Федерації у Республіці Корея Георгій Зінов'єв (МЗС РФ)
Автор: Валерій Савицький

Південна Корея викликала посла Російської Федерації та висловила протест проти нового оборонного пакту Кремля з Північною Кореєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).

Зазначається, що віце-міністр закордонних справ Республіки Корея Кім Хон Гюн викликав посла Росії Георгія Зінов'єва, щоб висловити протест проти угоди між російським диктатором Володимиром Путіним та Кім Чен Ином і закликав Москву негайно припинити заплановану угодою військову співпрацю з Пхеньяном.

Південнокорейський дипломат Кім підкреслив, що будь-яка співпраця, що прямо чи опосередковано допомагає Північній Кореї нарощувати свій військовий потенціал, порушує резолюції Ради Безпеки ООН і становить загрозу безпеці Півдня та попередив про наслідки для відносин Сеула з Москвою.

Посол РФ Зінов'єв заявив корейським офіційним особам, що будь-які спроби "погрожувати або шантажувати" Росію є неприйнятними, і що угода його країни з Північною Кореєю не спрямована проти конкретних третіх країн. Він також пообіцяв передати занепокоєння Сеула своєму керівництву в Москві.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив Росію і послався на санкції Ради Безпеки ООН проти КНДР, що забороняють усім країнам надавати Пхеньяну будь-які матеріали для ядерної та балістичної ракетних програм.

"Будь-які відносини, які будь-яка країна має з КНДР, включно з Російською Федерацією, мають повністю відповідати цим санкціям", - сказав Гутерреш.

Напруженість у відносинах між Північчю та Півднем є найвищою за останні роки, адже Кім Чен Ин прискорює розробку ядерної зброї та ракет і намагається зміцнити свої позиції в регіоні, об'єднавшись з Путіним у протистоянні країнам Заходу на чолі зі США.

Візит Путіна до КНДР

У вівторок, 18 червня, російський диктатор Володимир Путін уперше за 20 років відвідав з офіційним візитом Північну Корею. Поїздка, скоріш за все, була пов'язана з пошуком додаткової зброї для війни проти України.

За підсумками візиту, Путін та Кім Чен Ин у Пхеньяні підписали договір про стратегічне партнерство. Угода, зокрема, передбачає надання взаємної допомоги у випадку агресії проти одного з учасників цього договору.

У США візит і підписану угоду назвали "розширенням партнерства" та наголосили, що таким чином РФ надалі збирає коаліцію проти демократичного світу. А Сеул вирішив розглянути постачання озброєнь в Україну.

Докладніше про візит Путіна до Пхеньяна - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Корея
NEWS
Україна отримає перший транш від заморожених активів Росії до кінця літа
Україна отримає перший транш від заморожених активів Росії до кінця літа
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України