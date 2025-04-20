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Южная Корея отправит переговорщика в США, чтобы добиться отмены пошлин Трампа

Воскресенье 20 апреля 2025 18:03
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Южная Корея отправит переговорщика в США, чтобы добиться отмены пошлин Трампа Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Главный торговый представитель Южной Кореи отправится в среду Вашингтон, чтобы начать торговые переговоры с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет СМИ, страну посетит министр промышленности Южной Кореи Ан Дук-Гын. Это будет его третий визит после инаугуруации президента США Дональда Трампа. Южнокорейский представитель присоединится к министру финансов своей страны Чхве Сан-Моку, чтобы вместе провести встречу с главой Минфина США Скоттом Бессентом и торговым представителем Америки Джеймисоном Гриром.

"Консультации проводятся по предложению США, и в настоящее время мы согласовываем детали графика и повестки дня", - сказано в заявлении Министерства промышленности Южной Кореи.

Кроме того, южнокорейские чиновники готовятся к возможному участию Трампа в переговорах, так как несколько дней ранее президент США неожиданно появился во время визита японской делегации.

Bloomberg пишет, что правительство в Сеуле рассматривает несколько пакетов для представления администрации Трампа, чтобы сократить торговый профицит страны с США. В частности, сотрудничество в судостроении, проект трубопровода на Аляске и разделение расходов на оборону - это некоторые темы, которые могут быть обсуждены за столом переговоров.

Издания отмечает, что Южная Корея получила 25% тариф от США, который был временно снижен на 10% на 90 дней. Кроме того, страна столкнулась с 25% пошлиной на поставки автомобиля, стали и алюминия.

В связи с этим Южная Корея стремится стать одной из первых стран, которая убедит администрацию Трампа смягчить или отменить пошлины на свои поставки.

Напомним, на прошлой неделе глава экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт заявил, что число стран, которые связались с США для переговоров о пошлинах, возросло до 130.

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Соединенные Штаты Америки Южная Корея Дональд Трамп
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