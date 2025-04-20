Южная Корея отправит переговорщика в США, чтобы добиться отмены пошлин Трампа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет СМИ, страну посетит министр промышленности Южной Кореи Ан Дук-Гын. Это будет его третий визит после инаугуруации президента США Дональда Трампа. Южнокорейский представитель присоединится к министру финансов своей страны Чхве Сан-Моку, чтобы вместе провести встречу с главой Минфина США Скоттом Бессентом и торговым представителем Америки Джеймисоном Гриром.

"Консультации проводятся по предложению США, и в настоящее время мы согласовываем детали графика и повестки дня", - сказано в заявлении Министерства промышленности Южной Кореи.

Кроме того, южнокорейские чиновники готовятся к возможному участию Трампа в переговорах, так как несколько дней ранее президент США неожиданно появился во время визита японской делегации.

Bloomberg пишет, что правительство в Сеуле рассматривает несколько пакетов для представления администрации Трампа, чтобы сократить торговый профицит страны с США. В частности, сотрудничество в судостроении, проект трубопровода на Аляске и разделение расходов на оборону - это некоторые темы, которые могут быть обсуждены за столом переговоров.

Издания отмечает, что Южная Корея получила 25% тариф от США, который был временно снижен на 10% на 90 дней. Кроме того, страна столкнулась с 25% пошлиной на поставки автомобиля, стали и алюминия.

В связи с этим Южная Корея стремится стать одной из первых стран, которая убедит администрацию Трампа смягчить или отменить пошлины на свои поставки.