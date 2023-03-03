Південна Корея відповіла, чи готова постачати Україні летальну зброю

Південна Корея ще не вирішила, чи відправляти летальну зброю Україні, попри заклики Києва.
Про це заявив прем'єр-міністр Південної Кореї Хан Дак Су, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.
Хан сказав, що Південна Корея вирішила збільшити фінансову підтримку України цього року, прагнучи підтримати Київ у виробництві електроенергії.
На питання, чи розгляне він питання про постачання летальної зброї в Україну, Хан відповів, що ця допомога не на часі.
"Не зараз. Я думаю. Але ми достатньо підтримуємо Україну, і цього року вирішили, що збільшимо нашу підтримку у розмірі 130 млн доларів. Чи підемо ми на підтримку летальної зброї, ми ще не вирішили", - сказав він.
Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову допомогу Україні.
Також ми писали, що Пентагон попросив у Південної Кореї надати Україні частину військового обладнання.
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