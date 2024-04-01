Південна Корея відкрила центр досліджень штучного інтелекту для армії

Міністерство оборони Південної Кореї відкрило дослідницький центр, який має на меті запровадження штучного інтелекту в оборонному секторі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
У новому центрі працюють близько 110 цивільних та військових співробітників. Він зосередиться на розробці технологій, пов'язаних з пілотованими та безпілотними системами на основі штучного інтелекту та ситуаційною поінформованістю на полі бою, а також на застосуванні технологій штучного інтелекту у цивільному секторі в армії.
Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік зазначив, що розвиток штучного інтелекту матиме важливе значення на полях майбутніх боїв на рівні з розвитком напівпровідників, космічних технологій та кіберпростору.
За його словами, оборонне відомство Південної Кореї й надалі наполягатиме на дослідженнях та впровадженні інноваційних розробок для розвитку співпраці між приватним сектором та військовими.
Раніше повідомлялося, що поліція Південної Кореї застосує штучний інтелект для боротьби з діпфейками. Поліцейські планують використовувати дані для розслідування, а не як прямі докази.
Система звірятиметься з експертами зі штучного інтелекту, щоб не помилятися у пошуку фейків. Насамперед йдеться про відео, пов'язані з виборами.
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