Южная Корея открыла центр исследований искусственного интеллекта для армии

Министерство обороны Южной Кореи открыло исследовательский центр, целью которого является за внедрение искусственного интеллекта в оборонном секторе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
В новом центре работают около 110 гражданских и военных сотрудников. Он сосредоточится на разработке технологий, связанных с пилотируемыми и беспилотными системами на основе искусственного интеллекта и ситуационной осведомленностью на поле боя, а также на применении технологий искусственного интеллекта в гражданском секторе в армии.
Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик отметил, что развитие искусственного интеллекта будет иметь важное значение на полях будущих сражений на уровне с развитием полупроводников, космических технологий и киберпространства.
По его словам, оборонное ведомство Южной Кореи и дальше будет настаивать на исследованиях и внедрении инновационных разработок для развития сотрудничества между частным сектором и военными.
Ранее сообщалось, что полиция Южной Кореи применит искусственный интеллект для борьбы с дипфейками. Полицейские планируют использовать данные для расследования, а не в качестве прямых доказательств.
Система будет сверяться с экспертами по искусственному интеллекту, чтобы не ошибаться в поиске фейков. Прежде всего речь о видео, связанных с выборами.
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