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Південна Корея виділить Україні пакет фінансової допомоги для гуманітарних потреб

Фото: Південна Корея виділить Україні пакет фінансової допомоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Південна Корея цього року надасть Україні гуманітарну допомогу на суму 200 млн доларів у рамках обіцяного пакета допомоги на суму 2,3 млрд доларів.

Про це заявив міністр фінансів Південної Кореї Чхве Сан Мок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За його словами, уряд Південної Кореї планує надати початкові 200 млн доларів цього року у вигляді гуманітарної допомоги для реагування на надзвичайні потреби в Україні, а 2,1 млрд доларів, що залишилися, будуть надані у вигляді довгострокових кредитів під низькі відсотки через Фонд економічного розвитку та співробітництва (EDCF), починаючи з 2025 року.

Зазначається, що детальні проекти програми відновлення у рамках Фонду будуть визначені після тісних консультацій із українською стороною.

Міністр фінансів також зазначив, що Південна Корея також пожертвує по 50 млн доларів Світовому банку та Європейському банку реконструкції та розвитку на їхні проекти допомоги Україні.

Допомога Південній Кореї Україні

Торік у вересні стало відомо, що Південна Корея виділить Україні великий пакет фінансової допомоги у розмірі 2,3 млрд доларів. Пізніше міністр економіки України Юлія Свириденко наголосила, що спочатку кошти від Південної Кореї будуть використані на придбання та постачання критично необхідного обладнання.

У квітні також повідомлялося, що уряд Південної Кореї передало Міністерству охорони здоров'я України 70 машин швидкої допомоги для надання невідкладної медичної допомоги під час війни. Раніше в Україну вже доставили 30 автомобілів від Сеула. Сумарно за останні місяці Південна Корея передала Україні як гуманітарну допомогу 100 "швидких".

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Допомога УкраїніПівденна Корея