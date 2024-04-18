RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Южная Корея выделит Украине пакет финансовой помощи для гуманитарных нужд

Фото: Южная Корея выделит Украине пакет финансовой помощи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Южная Корея в этом году предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 200 млн долларов в рамках обещанного пакета помощи на сумму 2,3 млрд долларов.

Об этом заявил министр финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

По его словам, правительство Южной Кореи планирует предоставить первоначальные 200 млн долларов в этом году в виде гуманитарной помощи для реагирования на чрезвычайные потребности в Украине, а оставшиеся 2,1 млрд долларов будут предоставлены в виде долгосрочных кредитов под низкие проценты через Фонд экономического развития и сотрудничества (EDCF), начиная с 2025 года.

Отмечается, что детальные проекты программы восстановления в рамках Фонда будут определены после тесных консультаций с украинской стороной.

Министр финансов также отметил, что Южная Корея также пожертвует по 50 млн долларов Всемирному банку и Европейскому банку реконструкции и развития на их проекты помощи Украине.

Помощь Южной Кореи Украине

В сентябре прошлого года стало известно, что Южная Корея выделит Украине крупный пакет финансовой помощи в размере 2,3 млрд долларов. Позже министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что первое время средства от Южной Кореи будут использованы на приобретение и поставки критически необходимого оборудования.

В апреле также сообщалось, что правительство Южной Кореи передало Министерству здравоохранения Украины 70 машин скорой помощи для оказания неотложной медицинской помощи во время войны. Ранее в Украину уже было доставлено 30 автомобилей от Сеула. Суммарно за последние месяцы Южная Корея передала Украине в качестве гуманитарной помощи 100 "скорых".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь УкраинеЮжная Корея