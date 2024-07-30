Південна Корея створить стратегічне командування для стримування КНДР

Командування відповідатиме за стратегічні операції і спрямоване на посилення стримування зростаючих військових загроз з боку Північної Кореї.

Нове стратегічне командування слугуватиме основним органом для стримування і реагування на потенційну північнокорейську ядерну атаку або атаку із застосуванням зброї масового ураження. Воно використовуватиме ключові військові засоби, включно з балістичними ракетами "великої потужності" і силами спеціальних операцій.

Після затвердження, командування почне свою роботу приблизно в жовтні в південній частині Сеула. Воно буде курирувати ракетні, кібернетичні, безпілотні підрозділи і підрозділи спеціальних операцій, а також, за необхідності, деякі сили ВМС і ВПС. Командування також очолить зусилля з інтеграції передових звичайних сил Південної Кореї з ядерним потенціалом США.

Союзники наполягають на інтеграції таких можливостей, щоб краще протистояти ядерним загрозам Півночі, що розвиваються. У зв'язку з цим раніше цього місяця вони підписали спільний керівний документ з ядерного стримування.

Нове командування слугуватиме аналогом Стратегічного командування США, що відповідає за ядерний арсенал Вашингтона, і спільно працюватиме над зусиллями союзників зі стримування.

Окрім цього, командування також зосередиться на розробленні "Корейського масованого покарання і відплати" (KMPR), оперативного плану з виведення з ладу керівництва Півночі в разі великого конфлікту, і платформи випереджувального удару Kill Chain - елементів військової системи стримування "за трьома осями".