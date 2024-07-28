У КНДР обіцяють "повністю знищити" своїх ворогів

Високопоставлені військові чиновники КНДР пообіцяли посилити ефективність армії та у разі наказу головнокомандувача атакувати ворогів країни і "повністью знищити" їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Такі заяви пролунали, зокрема, від полковника північнокорейської армії Рі Ун Рьона та капітана ВМС Ю Кьонг Сонга.

Під час заходу у суботу з метою відзначити 71-у річницю перемир'я в Корейській війні вони у присутності лідера КНДР Кім Чен Чен Ина офіцери також звинуватили США та Південну Корею в "завзятості провокувати ядерну війну", пише північнокорейське державне ЗМІ KCNA.

Також зазначається, що дані погрози щодо готовності тотального знищення були зроблені військовопосадовцями КДНР "через спалах ненависті" до США та Південної Кореї.

Військові чиновники пообіцяли посилити військову ефективність КНДР, щоб в будь-який час і без зволікань організувати "переважну атаку на ворога та повністю знищити його" щойно Кім Чен Ин віддасть наказ.